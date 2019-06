Fortaleza recebe terceira Semana do Mar

Uma série de palestras, exposições e oficinas sobre a vida e os recursos marinhos têm início hoje em Fortaleza. A terceira edição da Semana do Mar acontece de 6 a 9 de junho já com a relevância de um dos mais importantes do Nordeste para o segmento. A pilhagem de naufrágios na costa cearense é o tema principal desta edição. O Ceará tem, catalogados, mais de 90 naufrágios em toda a sua costa, algumas de importante valor histórico e turístico, mas atualmente apenas sob o aspecto do sucateamento.



Iniciando a programação da Semar está um circuito de palestras e seminários do Instituto de Ciências do Mar (Labomar), da Universidade Federal do Ceará (UFC). Entre os assuntos abordados na Semana do Mar estão apresentação da Rota e Masterpan de Economia do Mar e sua atuação no Estado do Ceará, com a pesquisadora Leila Andrade, da Federação das Indústrias do Estado do Ceará (Fiec); os recursos minerais marinhos, com o geólogo George Satander; e a importância da saúde e do oceano através das práticas esportivas náuticas, com Eveline Huttenlocher e Daniel Azevedo.



Nestas quinta e sexta-feira haverá, dentro da programação da Semar, acontecem seminários e palestras. O professor Luiz Drude de Lacerda (UFC) debateu, na tarde desta quinta, sobre a oceanografia para o desenvolvimento sustentável. Haverá, às 16h desta quinta-feira, celebração de convênio inédito da Universidade Federal do Ceará, por meio do Labomar, com o Ibama, para pesquisa e proteção dos recursos marinhos no Ceará.



Exposições



A Semana do Mar ainda traz exposição de peças navais e embarcações da Marinha do Brasil; mostra fotográfica para conscientização e desafios no combate ao lixo marinho’, do Projeto Limpando o Mundo; o fotógrafo Ruver Bandeira traz a exposição Reino Submerso, com alguns dos seus principais trabalhos de imagens subaquáticas. Haverá, também, oficinas sobre reutilização de plásticos e artesanato a partir de sucata marinha. O Corpo de Bombeiros irá expor equipamentos de salvamento aquático e de mergulho.

A Terceira Semana do Mar acontece até o próximo sábado no Iate Clube de Fortaleza (Av. Abolição, 4813), de 8h às 17h, com entrada gratuita.