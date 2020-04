Fortaleza é a 2ª do país em mortes por coronavírus a cada 1 milhão de habitantes

Fortaleza é a segunda capital do país em número de óbitos causada pelo novo coronavírus por um milhão de habitantes, segundo dados divulgados pelo Ministério da Saúde na tarde desta terça-feira (14). São 28,5 mortes/1 milhão de hab. A capital cearense fica atrás apenas de São Paulo, com 37,2 mortes a cada um milhão de habitantes, de acordo com dados do Ministério da Saúde.

A cidade, considerada o epicentro da doença no Estado, com 1.794 casos e 86 óbitos, se mantém com a maior incidência do Covid-19 no Brasil. A capital cearense registrou 608,2 casos a cada um milhão de habitantes.

Já o Ceará, alcançou nesta terça a marca de 2.070 casos de Covid-19 e 111 mortes pela doença, segundo dados atualizados às 18 horas, na plataforma IntegraSUS, da Secretaria do Estado (Sesa). A Covid-19 já foi diagnosticada em 60 municípios cearenses.

Com o aumento dos casos de coronavítus, o estado tem quase 90% de ocupação dos leitos de UTI, segundo o titular da Secretaria da Saúde, Carlos Roberto Martins Rodrigues Sobrinho, o Dr. Cabeto.