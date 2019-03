Estudante do Ceará vence concurso internacional e recebe homenagem de Sérgio Moro em Brasília

Um aluno do 3º ano do ensino médio do Colégio Militar de Fortaleza foi homenageado pelo ministro da Justiça e Segurança Pública Sérgio Moro durante um evento da Secretaria Nacional de Seguraça Pública (Senasp), em Brasilia, na última quarta-feira (13).

Pedro Henrique Nascimento recebeu a condecoração por ter se destacado na edição 2019 do concurso proposto pelo Modelo das Nações Unidas de Harvard (HMUN, na sigla em Inglês), destinado a estudantes de vários níveis de escolaridade.

O estudante foi o único brasileiro a se destacar no evento e teve uma das dez melhores redações entre todos os participantes do concurso. O tema abordado pelo aluno falava sobre “As organizações criminosas e a crise na Segurança Pública do Estado do Ceará”.

O comandante e diretor de ensino do Colégio Militar de Fortaleza parabenizou o estudante cearense e sua família pela homenagem. “Em nome do Colégio Militar de Fortaleza, gostaria de cumprimentar a família Nascimento pela conquista de vosso filho, hoje recebendo dos cumprimentos do ministro Sérgio Moro, pelo destaque nas atividades do HMUN. Sentimos orgulho pelos feitos deste jovem rapaz que leva o nome do nosso País à comunidade internacional e enobrece o Sistema Colégio Militar do Brasil”, concluiu.