Uma sala de cinema no interior nordestino veio à mente do estudante Daniel Gomes, de 25 anos, no momento em que escrevia a redação do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) 2019 na qual alcançou nota máxima. Daniel citou o filme Cine Holliúdy para argumentar sobre a “Democratização do acesso ao cinema no Brasil”, tema da prova, e foi avaliado com 1.000. O resultado deve ajudar o estudante a entrar no curso de Medicina.

“Citei que a modernidade naquela comunidade sertaneja era traduzida pela exibição de filmes e aproximação daquelas pessoas com a sétima arte”, esclarece o estudante sobre como relacionou o filme com tema da redação. No longa, os moradores do Crato, na região do Cariri, voltam às salas de cinema mesmo com a popularização da TV nos anos 1970. “O filme trata o cinema, na minha visão, como um ser com vida própria que interage com as pessoas ao redor”, ressalta.

Parte do rascunho da redação avaliada com nota 1.000 Acervo Pessoal

Halder Gomes, cineasta responsável pela obra, foi procurado pelo Sistema Verdes Mares e conta que recebeu muitas mensagens após a prova de candidatos que também citaram Cine Holliúdy na redação. Saber que uma delas recebeu nota máxima foi de uma "alegria imensúravel", como define. "Mostra a atemporalidade do filme e a importância dele no contexto do que era proposto na redação de falar da democratização do cinema no Brasil. Cine Holliúdy é isso na sua essencia", ressalta.

Relacionar o tema da redação com produções culturais demonstra domínio do assunto pelo estudante e é um dos quesitos avaliados na redação do Enem. Daniel encontrou em Cine Holliúdy a maneira de evidenciar esse tipo de bagagem. “Busquei construir um banco de repertório cultural produtivo que pudesse ser usado na redação, como grandes obras literárias e conceitos filosóficos. Por fim, acabei citando um filme nacional que fala sobre cinema”.

O estudante, que pretende cursar Medicina, conta que escreveu cerca de 80 redações e fez a leitura de outros textos aprovados com nota máxima. Ele destaca que, com bom preparo, qualquer estudante pode alcançar um bom desempenho na prova. “Obtendo sucesso na redação ou não, há sempre a possibilidade de evolução no próximo ano. Qualquer um que esteja disposto a aprender e praticar tem potencial de tirar uma excelente nota”, conclui.

Vaga na faculdade

Daniel foi um dos seis estudantes cearenses que atingiram nota máxima na redação no Enem 2019. No país, apenas 53 pessoas conseguiram nota 1.000 na prova de redação que avalia o texto dissertativo-argumentativo. A nota da redação contribui para a média final do candidato, utilizada para a disputa de vagas no ensino superior de instituições de todo o Brasil.