Emergência do Frotinha de Messejana será fechada para reforma a partir desta sexta-feira (1º)

Pacientes que têm o Hospital Distrital Edmilson Barros, o Frotinha de Messejana, como referência para buscar atendimento devem procurar outras unidades públicas a partir desta sexta-feira (1º). A área de urgência e emergência em clínica médica do hospital será fechada para obras de reforma. O tempo de duração da intervenção não foi informado até a publicação desta matéria.

De acordo com a Prefeitura de Fortaleza, será mantido o atendimento de cirurgias gerais e traumatológicas, além dos leitos de internação “como retaguarda”. Já para urgência e emergência, a população deve procurar Unidades de Pronto Atendimento (UPAs) e outras unidades hospitalares durante a requalificação.

A obra integra a terceira fase de reestruturação do Frotinha de Messejana. Após a conclusão dos trabalhos, conforme a Secretaria Municipal de Saúde (SMS), a capacidade do hospital será ampliada em até 50% nos setores de traumatologia e cirurgia geral. Nas duas categorias, 3,7 mil atendimentos foram realizados no ano passado.

pacientes foram atendidos no Frotinha de Messejana em 2018, conforme a SMS

Em entrevista ao Diário do Nordeste em janeiro, quando pacientes denunciaram superlotação nos corredores da unidade hospitalar, a SMS garantiu que os três Frotinhas seriam reformados até 2020.



Já foram realizadas melhorias estruturais no Frotinha de Antônio Bezerra, com ampliação de 54 para 70 leitos de enfermarias; e no de Messejana, onde foram criados 11 novos leitos, ampliando a capacidade do hospital para 71. Outras reformas em unidades hospitalares da Capital estão previstas até o ano que vem.