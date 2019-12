Edifício Andrea: Correios lançam selos especiais em homenagem a vítimas do desabamento e bombeiros

Após mais de dois meses da queda do Edíficio Andrea, no bairro Dionísio Torres, os Correios prestaram homenagem às vitimas e às equipes de resgate do acidente por meio da criação de um selo especial. A ação foi apresentada na manhã desta segunda-feira (16). O Edifício Andrea desabou no dia 15 de outubro, deixando 9 mortos e 7 feridos.

A Empresa de Correios e Telégrafos prestou homenagem às vitimas do Edifício Andrea, com criação de um selo especial Divulgação

A arte marcada na etiqueta reproduz uma Equipe da 1ª Companhia de Busca e Resgate com Cães do Batalhão de Busca e Salvamento (1ªCBRESC/BBS) em ação nos escombros do Edifício Andrea. "É sempre uma honra muito grande. Veio a marcar, infelizmente uma tragédia, mas que nós deixou uma série de lições. Possamos homenagear aquelas pessoas que infelizmente foram vítimas daquela tragédia", declarou o Comandante-Geral do Corpo de Bombeiros Militar do Estado do Ceará, Coronel Luís Eduardo Soares de Holanda.

O selo personalizado foi uma homenagem ao Corpo de Bombeiros e ainda não está disponível para venda por conta do direito de imagens do órgão, conforme o superintendente estadual dos Correios, Érico Jovino. O Coronel Holanda já autorizou a produção das etiquetas para o público.

Além disso, até o dia 16 de janeiro, a agência central deve marcar todas as correspondências com o símbolo dos bombeiros. "Homenagear era o mínimo. Guardar a importância que foi a operação. Eles salvaram vidas ali", ressalta Érico Jovino.

Após os trinta dias, o carimbo personalizado deve ser enviado Museu Nacional dos Correios, em Brasília. "Nos distribuimos 20 milhões de correspondências/dia no Brasil. Alguém vai receber o símbolo do Corpo de Bombeiros do Ceará", pontua o superientende .

Tragédia

O Edifício Andrea, de 7 andares, desabou por volta das 10h30 do dia 15 de outubro deste ano. Imagens de câmeras de segurança do edifício mostraram pedreiros quebrando o reboco de colunas de sustentação do edifício minutos antes da estrutura desabar.

O trabalho de resgate durou 5 dias e envolveu bombeiros, policiais militares, profissionais da Defesa Civil, além de voluntários.