Ceará vai homenagear bombeiros que trabalharam no Edifício Andrea contra o Vasco

A partida entre Ceará e Vasco neste sábado (26), na Arena Castelão, vai ser palco para uma homenagem especial. Os atletas do Vovô entrarão em campo com 11 bombeiros, em alusão aos profissionais que trabalharam no resgate das vítimas do Edifício Andrea, que desabou no dia 15 de setembro e vitimou nove pessoas.

O clube informou que "a homenagem do Vozão se estende também a todas equipes voluntárias que ajudaram na operação". Ao todo, sete foram resgatados em uma operação que se estendeu por cinco dias.

A diretoria alvinegra, em parceria com o Projeto Ceará 2000, contribuiu com o resgate através de uma campanha nas redes sociais para ajudar quem morava no edifício. Foram arrecados roupas, comida e materiais de higiene pessoal para as vítimas do desabamento e, também, para as equipes que trabalhavam no resgate às vítimas do desastre.