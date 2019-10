Edifício Andrea 'chacoalhou' três vezes antes de cair, diz sobrevivente em depoimento à polícia

O primeiro sobrevivente resgatado dos escombros do Edifício Andrea, Fernando Marques, de 20 anos, afirmou em depoimento à polícia ter sentido a estrutura "chacoalhar" por três vezes antes de cair. O Sistema Verdes Mares teve acesso ao documento do relato feito pelo jovem nesta quinta-feira (24), no 4º Distrito Policial, no bairro São João do Tauape.

Fernando morava no apartamento 302, com a mãe, Rosane Marques de Menezes, morta no desabamento. Segundo ele, depois de sentir a estrutura balançar três vezes, o prédio caiu. Ele estava estudando no próprio quarto, enquanto a mãe provavelmente estaria no quarto dela se preparando para sair. "Nesse momento ficou como se tivesse perdido o chão. Ao cair, ficou com o braço esquerdo, pés e parte do tronco preso pelos escombros, bem como soterrado pelos escombros", diz o depoimento.

Depois disso, o jovem lembrou ter gritado por ajuda, tendo ouvido vozes de pessoas instantes depois. Em minutos foi resgatado pelo Corpo de Bombeiros e conduzido a um hospital particular de Fortaleza.

Reforma

O jovem também conta ter conhecimento do início da reforma das colunas a partir do dia 14 de outubro. Ele ouviu o barulho da intervenção nas estruturas do prédio, pois há quatro dias não saía de casa, por permanecer estudando. Além da mãe, o avô e a avó de Fernando, Vicente de Paula Menezes e Izaura Marques Menezes, também morreram com a tragédia. Ambos moravam no apartamento 502.

O prédio desmoronou no dia 15 de outubro, às 10h28. Sete pessoas conseguiram ser resgatadas com vida pelo Corpo de Bombeiros, enquanto outras nove pessoas morreram na tragédia. Os trabalhos de resgate duraram cinco dias, indo até a tarde de 19 de outubro.