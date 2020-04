Doze dos 14 casos de coronavírus em Aquiraz são de membros da Comunidade Católica Shalom

Doze dos 14 casos confirmados do novo coronavírus em Aquiraz, na Região Metropolitana de Fortaleza, foram diagnosticados em membros da Comunidade Católica Shalom da cidade, de acordo com a Secretaria Municipal de Saúde de Aquiraz. A cidade é a segunda com maior número de casos no Ceará, atrás apenas de Fortaleza. Os pacientes informaram ao município que estão cumprindo isolamento domiciliar.

Os primeiros cinco casos na Comunidade foram anunciados em 21 de março, quando o vírus infectou integrantes com idade entre 23 e 50 anos, de ambos os sexos. Nove dias depois, foi divulgado que mais sete pessoas do grupo religioso testaram positivo para a covid-19.

A principal hipótese da Secretaria Municipal de Aquiraz é que, no Carnaval, missionários do grupo participaram de evento religioso que teve a participação de estrangeiros. A comunidade Shalom, por nota, informou que esse evento não existiu. "A Comunidade Shalom não realizou nenhum evento internacional em Aquiraz ou em Fortaleza neste ano, nem contou em qualquer dos seus eventos realizados este ano com convidados estrangeiros", afirmou. O grupo religioso também afirma que desconhece o que tenha sido a causa do contágio dos seus membros, bem como onde isso aconteceu. A Comunidade Católica Shalom informou ainda que, durante a pandemia, realiza eventos virtuais para evitar aglomerações e a propagação da doença.

Outros quatro casos suspeitos na Comunidade aguardam o resultado de testes laboratoriais. Ao todo, Aquiraz tem 37 casos sob análise. “Devido à alta demanda dos exames realizados no Estado, o Laboratório Central (Lacen) está com atraso na liberação dos resultados”, explica a Secretaria. Não há registro de óbitos na cidade até o momento.

Incidência

Embora apareça em segundo lugar em relação aos números absolutos, Aquiraz é o município cearense com maior incidência da covid-19, segundo o último boletim epidemiológico da Secretaria Estadual da Saúde (Sesa). São 17,6 casos confirmados a cada 100 mil habitantes. Em Fortaleza, que tem 413 confirmações, o índice é de 15,3 casos a cada 100 mil habitantes.

Primeiro caso em casamento

Segundo o Município, o primeiro caso de Aquiraz foi registrado em uma mulher de 66 anos, moradora do Porto das Dunas, que contraiu a doença ao participar de um casamento de famosos Itacaré, na Bahia, no dia 7 de março. Ao desembarcar no Ceará, ela foi do aeroporto a um consultório médico e, de lá, encaminhada para realizar o teste num laboratório. A mulher retornou à residência e permaneceu em isolamento.