Domingo de Enem recebe mais 50 ônibus no reforço ao transporte público em Fortaleza

A frota de ônibus de Fortaleza contará com 50 coletivos extras durante este domingo (3), primeiro dia de aplicação das provas do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) em 2019. Além disso, será aplicada a tarifa social, com passagens de R$ 3 a inteira e R$ 1,30 a tarifa estudantil.

Para facilitar a chegada dos estudantes aos locais de prova, mais ônibus partirão dos terminais de integração, circulando das 8h às 22h. Agentes da Empresa de Transporte Urbano de Fortaleza (Etufor) estarão nos terminais para informações aos passageiros.