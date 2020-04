Dom Aldo Pagotto morre em Fortaleza com suspeita de coronavírus

Morreu, na tarde desta terça-feira (14), Dom Aldo di Cillo Pagotto com suspeita de Covid-19, de acordo com informações publicadas pela Arquidiocese de Fortaleza. Arcebispo emérito da Paraíba, ele estava internado em uma unidade de terapia intensiva (UTI) em um hospital de Fortaleza. Dom Aldo di Cillo Pagotto tinha 70 anos e atuava no ministério no Santuário São Benedito, no Centro da Capital cearense.

A informação foi confirmada pela Arquidiocese por volta das 16h, no site e Facebook. A nota divulgada diz que Dom Aldo enfrentava um tratamento contra um câncer e apresentou dificuldades para respirar, na segunda (13), precisando ser entubado e encaminhado para a UTI. "Manifestamos a nossa solidariedade a sua família e a congregação do Santíssimo Sacramento da qual fazia parte", disse a arquidiocese.

Mais cedo, a Arquidiocese da Paraíba já havia se manifestado a respeito da hospitalização de Dom Aldo. O sacerdote apresentou uma crise de insuficiência respiratória. Segundo a assessoria da Arquidiocese, os sintomas assemelhavam-se aos observados em pacientes com coronavírus, mas não há ainda confirmação da doença.