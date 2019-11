Dois operários ficam pendurados no 4º andar de prédio no Bairro Aldeota

Dois operários ficaram pendurados no 4º andar de prédio na Rua Monsenhor Catão, no Bairro Aldeota, em Fortaleza, na manhã desta quarta-feira (20). Segundo um morador do local, um dos homens estava pintando a parte externa do prédio sendo segurado por cordas quando ficou sem sustentação. Um outro operário tentou resgatar o amigo e acabou ficando suspenso também.

Uma equipe de salvamento do Corpo de Bombeiros foi ao local e resgatou os dois homens por volta das 11h35. Francisco Jefferson Nascimento, 28, foi socorrido em uma ambulância do Samu com suspeita de fratura na clavícula. Não há informações sobre o estado de saúde da outra vítima.

Segundo o órgão, a peça do cinto de segurança onde um dos operários estava preso a uma corda se rompeu.

O uso da escada para o resgate não foi possível por causa da planta do prédio, que não tem espaço para o equipamento ser colocado.

Não há informações sobre as causas do acidente nem identificação dos trabalhadores.