Doações de sangue no Hemoce caem 30%; agendamento pode ser feito pela internet

Após o avanço do novo coronavírus no Ceará, o Centro de Hematologia e Hemoterapia do Ceará (Hemoce) registrou uma queda de cerca de 30% nas doações de sangue. Para desacelerar a diminuição nas doações e evitar a aglomeração de pessoas nas unidades, a instituição passou a disponibilizar uma ferramenta online, a partir da qual o doador pode agendar o dia e o local em que deseja fazer a doação. A plataforma deve passar por atualizações diárias.

O agendamento ficará disponível para doadores da capital cearense e de outros municípios no interior, como Iguatu, Juazeiro do Norte, Quixadá e Sobral. As unidades, entretanto, vão receber apenas 20 doadores por hora.

"Estamos aumentando os pontos de atendimento e entrando em contato com alguns parceiros para que a gente possa levar o Hemoce para mais perto das pessoas. Estamos aumentando o horário de atendimento da sede, nos hemocentros regionais e nos nossos postos de coleta pra que as pessoas não venham todas juntas fazer doação de sangue", declara a diretora geral do Hemoce, Luciana Carlos.

A medida tem como objetivo evitar a aglomeração de pessoas e, assim, reduzir o risco de transmissão da doença. De acordo com Luciana Carlos, o total de bolsas de sangue disponíveis hoje são suficiente para atender à demanda, pois a instituição tem um "controle rígido" do estoque.

Porém, se o número de doações continuar a cair ou chegae a estagnar, haverá problemas com o abastecimento dentro de 10 a 15 dias.

"Não estamos com um estoque ruim, mas a gente precisa manter a coleta principalmente pensando nas plaquetas, que só podem ser usadas até cinco dias depois da coleta. Então, as plaquetas são os componentes que nos preocupam mais".

Doadores prioritários

Além do site, o Hemoce disponibiliza o número de telefone 3101-3305 como canal para agendamentos.

Neste momento, a prioridade é que os jovens saudáveis realizem as doações e os idosos - público mais vulnerável ao contágio do coronavírus - permaneçam em suas casas, mantendo a quarentena.

Prevenção à doença

Para evitar a proximidade entre os doadores e, consequentemente, um possível contágio do coronavírus, a sede do Hemoce e as demais unidades vêm adotando medidas de prevenção desde a recepção até as salas de coleta de sangue.

Logo na entrada, o doador é recebido com assepsia das mãos. Além da higienização, cadeiras da sede foram marcadas de forma que o doador sente a uma distância maior que o comum do outro. São pelo menos duas cadeiras separando uma pessoa da outra.

Já na sala de coleta foi disponibilizado álcool em gel e o espaço entre uma cadeira e outra também foi ampliado. Os equipamentos utilizados na unidade passam por uma limpeza reforçada.