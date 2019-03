Diversidade de ritmos agita os foliões no último dia de carnaval em Fortaleza

Samba, manguebeat, sertanejo universitário e frevo estão entre os ritmos que agitaram os foliões no Aterro da Praia de Iracema na noite desta terça-feira (5), último dia do carnaval de 2019.

Bloco Café Preto abriu a festa no Aterro. Thiago Matine/ Secultfor

O Bloco Café Preto abriu a festa com um repertório que misturou pop-rock, samba, axé e colocou todo mundo para dançar.

Renno trouxe no repertório a batida do sertanejo universitário. Foto: Thiago Matine/ Secultfor

O cantor Renno foi a segunda atração da noite e apresentou para o público grandes sucessos da carreira com a batida do sertanejo universitário e do forró elétrico.

Para completar a noite, uma pitada de Recife aportou em Fortaleza. O projeto Troça Elétrica uniu os pernambucanos do Nação Zumbi, Academia da Berlinda e Orquestra de Frevo Henrique Dias numa mistura de samba-rock, maracatu e frevo, numa exaltação à miscigenação musical brasileira.



Com o tema “Liberdade que Faz Brilhar Nossa Alegria”, em 5 dias de festa o carnaval da capital cearense teve programação em sete polos. Além do Aterro da Praia de Iracema, o Mercado dos Pinhões, Mercado da Aerolândia, Mocinha, Passeio Público, Benfica e Domingos Olímpio ofereceram shows para o público, que aproveitou a folia na cidade.