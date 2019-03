Cratera que se formou após chuva segue aberta no bairro Papicu; local está isolado

A cratera de seis metros de diâmetro que se formou no cruzamento das ruas Desembargador Lauro Nogueira com Júlio Azevedo, no bairro Papicu, neste último sábado (23), segue aberta e isolada neste domingo (24). O fato ocorreu em meio a forte chuva de ontem que banhou a Capital cearense. De acordo com o Comitê de ações para a Quadra Chuvosa, a abertura do buraco se deu por conta do estouro de um cano de drenagem Companhia de Água e Esgoto do Ceará (Cagece). A tubulação foi reparada ainda na noite de ontem por engenheiros da Prefeitura de Fortaleza.

“A rede de drenagem de água já foi reparada e está funcionando normalmente. Não há mais o perigo de transbordar”, informou o comitê, que afirmou ainda ser de responsabilidade da Cagece o fechamento do buraco, já que a causa da abertura da cratera teria sido em decorrência de danos na tubulação. O Diário do Nordeste entrou em contato com o órgão para maiores esclarecimentos sobre o caso e aguarda resposta. No entanto, até o momento, a reportagem não obeteve retorno,

Conforme o Corpo de Bombeiros Militar do Ceará (CBMCE), nenhuma equipe foi acionada para acidentes no local. As casas vizinhas à cratera já foram desocupadas. Ainda conforme o Comitê, uma das residências estava vazia mas acabou tendo uma parte da estrutura atingida. Uma indenização já está sendo negociada com os proprietários. A outra casa também já foi desocupada e os moradores estão em casas de familiares.