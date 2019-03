Cortejo performático e homenagem a Sérvulo Esmeraldo movimentam o Iracema Bode Beat

Na junção de dois personagens míticos do Ceará, a índia Iracema e o Bode Ioiô, o bloco Iracema Bode Beat trouxe um espetáculo de música e performance ao lado dos foliões que seguiam pelas redondezas da Praia de Iracema neste domingo (3).

Carlos Careca, de 58 anos, fez a sua própria versão da obra "La Femme Bateau", em homenagem ao artista Sérvulo Esmeraldo Thiago Gadelha

Com a intenção de lembrar a memória do artista plástico cearense Sérvulo Esmeraldo que o taxista Carlos Careca, de 58 anos, fez a sua própria versão da obra "La Femme Bateau", feita inteiramente de materiais recicláveis. "Estou vestido de guerreiro, pois luto pela natureza. Todos os materiais dessa roupa vieram de coleta seletiva. Eu faço a minha parte pelo ambiente", defende.

Thiago Uchôa (33) escolheu a fantasia durante uma viagem a Flórida. Thiago Gadelha

Presente no bloco, o contador Thiago Uchôa (33), por sua vez, escolheu a fantasia durante uma viagem a Flórida. Segundo ele, o Iracema Bode Beat concentra o verdadeiro espírito carnavalesco de Fortaleza. "Agora com tanto polos, o público meio que se dispersa. Aqui as pessoas se reúnem. Eu acredito no Carnaval de Fortaleza".

Grupo de amigos se fantasia de pipoqueiros e distribuem pipocas no bloco Iracema Bode Beat Thiago Gadelha

E no que dependeu do grupo de amigos formado por Jonatas Brasil (34), Lígia Almeida (42), Lucas Santiago (25), e Jéssica Vieira (30), ninguém precisou passar fome no trajeto do bloco. Eles decidiram incorporar a distribuição de pipocas doces e salgadas à ideia da fantasia de pipoqueiros. "Começamos a fazer as pipocas hoje, às 11h, e chegamos no bloco às 17h. Foram três horas pra preparar tudo. É uma forma de dar alegria às pessoas, também", explica Jéssica, autora da ideia.

O Iracema Bode Beat iniciou a concentração às 16h20 no Largo dos Tremembés e seguiu cortejo rumo ao Centro Dragão do Mar de Arte e Cultura, onde houve festa com Albano Seletor com DJ Cristoball e a Banda Bode Beat.