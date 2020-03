Coronavírus: Secretaria da Saúde confirma três mortes no Ceará

Momentos depois de transmissão ao vivo onde o secretário da Saúde, Carlos Roberto Marinho, o Dr. Cabeto, ter mencionado as duas primeiras mortes por coronavírus no Ceará, a Secretaria Estadual da Saúde (Sesa) confirmou a terceira morte pelo vírus, no fim da tarde desta quinta-feira (26). O Ministério da Saúde também divulgou três mortes no Ceará em coletiva na tarde desta quinta.

As vítimas são duas mulheres e um homem, todos eles idosos.

Um dos casos, antecipado pelo Sistema Verdes Mares, envolve um homem de 72 anos, identificado como José Maria Dutra, que residia em Fortaleza. O idoso apresentava diabetes e faleceu por "insuficiência respiratória causada por uma infecção pulmonar por Covid-19". Ele esteve internado por cinco dias no Hospital São José, em Fortaleza.

A morte ocorreu por volta das 2h, com sepultamento às 9h30, no Jardim Metropolitano, em Eusébio, na Grande Fortaleza. A rapidez no enterro atende à decisão da Justiça do Ceará, assinada no último dia 20, que proibiu a realização de velórios de eventuais óbitos da Covid-19.

As outras duas mulheres que morreram tinham idades de 72 e 85 anos. Eles já apresentavam outras doenças crônicas quando contraíram a Covid-19. As duas estiveram em hospitais particulares.

São, pelo menos, seis falecimentos no Nordeste, sendo três em Pernambuco. Em fase crescente de contágio, o Ceará é o terceiro estado do Brasil com mais infectados, superado apenas por São Paulo e Rio de Janeiro. O primeiro caso cearense do novo coronavírus foi registrado no dia 15 de março, há 12 dias.

Para a frear a ascendente da Covid-19, o governador Camilo Santana emitiu um decreto solicitando o fechamento de espaços como bares, comércios, igrejas e escolas. Os únicos estabelecimentos com funcionamento permitido são os ditos essenciais, ou seja, farmácias, supermercados e hospitais.