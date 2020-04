Coronavírus: psicólogos disponibilizam linha telefônica para atendimento gratuito no Ceará

Dentro de um contexto de isolamento social devido à pandemia do novo coronavírus, muitos sentimentos podem ser aflorados de várias maneiras, como a ansiedade e o medo. Pensando em minimizar esses efeitos, um grupo de 19 psicólogos disponibilizou, nesta quarta-feira (8), uma linha telefônica para atender, de maneira gratuita, quem precisar de algum suporte emocional no Ceará.



Até a manhã desta sexta-feira (10), o Estado já registrou 1.478 casos confirmados de Covid-19, e 58 óbitos causados pela doença. Os dados são atualizados na plataforma Integra SUS, da Secretaria da Saúde (Sesa).





A psicóloga Virgínia Uchôa, uma das coordenadoras do projeto, junto à também psicóloga Catherine Conrado, declara que a ideia do atendimento através do SOS Apoio Emocional, nome dado à ação, vem de um instituto carioca, e funciona exatamente para quem está passando por alguma crise emocional durante a pandemia.



“Essa ideia surgiu a partir do Instituto Entrelaços. Eu e a Catherine vimos o projeto e gostamos bastante. A Catherine já tinha contato com as pessoas de lá, então a gente só deu prosseguimento para o intercâmbio com Fortaleza”, relata.



Conforme Virgínia, outras capitais também estão sendo beneficiadas pelo suporte gratuito, como Belo Horizonte e Natal. Em Fortaleza, o horário de atendimento funciona de 11h às 20h. “Nós temos três voluntários fazendo plantão por dia. Eles fizeram um curso no Instituto Entrelaços sobre atendimento em crise e todos estão cadastrados no E-Psi, do Conselho Regional de Psicologia (CRP)”, pontua.

Não é fácil, mas nos sentimos realizadas em poder contribuir diante de uma situação tão difícil na qual estamos passando", pondera Virgínia.

O atendimento psicológico não presencial durante o período de isolamento foi regularizado pelo CRP. Entretanto, a ação não se configura como acompanhamento, segundo explicou Virgínia. “Não se trata de um acompanhamento psicológico. É um atendimento breve e de crise para tranquilizar as pessoas e tentar fazer com que elas procurem estratégias e consigam controlar mais a ansiedade, o medo e o nervosismo”, esclarece.



Até essa sexta-feira (9), seis atendimentos já foram feitos pelo telefone disponibilizado. “O projeto visa atender a partir de adolescentes, adultos e idosos. Às vezes são pessoas que fazem parte do grupo de risco, como idosas ou pessoas que estão em situação de vulnerabilidade. Não existe uma faixa etária que nós estamos buscando atendimento. Eu acredito que fica um pouco mais complicado para crianças, apenas”, finaliza a coordenadora.



Serviço

Telefone do SOS Emocional em Fortaleza: (85) 99618-3805

Horário de atendimento: Todos os dias, das 11h às 20h