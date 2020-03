Coronavírus: idosos e beneficiários lotam lotéricas e agências em dia de pagamento do INSS

As lotéricas e agências bancárias amanheceram com longas filas de espera do lado de fora nesta quinta-feira (26), quando se inicia o pagamento de benefícios referentes ao mês de março aos aposentados e pensionistas do Instituto Nacional do Seguro Social (INSS).

Em Maracanaú, Região Metropolitana de Fortaleza, os idosos aguardavam atendimento em cadeiras postas em fila indiana do lado de fora do banco, guardando uma certa distância entre elas. Em outras agências, no entanto, os populares permaneciam em pé enfileirados.

A procura pelas unidades bancárias preocupa pelo risco de aglomeração, que vem sendo evitada para conter o contágio pelo novo coronavírus no Ceará, conforme decreto do governo estadual que determina isolamento social pelo menos até o fim deste mês. Embora as unidades estejam autorizadas a continuar funcionando, o Estado frisa que é necessário adotar medidas para impedir que a população fique aglomerada nesses locais.

O presidente do Sindicato das Empresas Lotéricas e Similares do Estado do Ceará (Sindiloce), Custódio Albano, disse que o Sindicato elaborou um plano de contingência e pede que os clientes evitem formar aglomeração. Por conta do feriado nesta quarta-feira, ele acredita que muitos clientes precisaram sacar ou pagar contas nesta quinta.

"Em virtude da pandemia e tendo como meta principal a prevenção do contágio entre nossos colaboradores e familiares, criamos um plano de contingência. Providenciamos a distribuição de suportes de álcool em gel 70% nas lotéricas. Como também máscaras descartáveis para todos os colaboradores que apresentem qualquer sinal de gripe", afirmou. Há também cartazes nas lojas advertindo sobre os cuidados contra o contágio.

Coronavírus no Ceará

O Ceará contabiliza 211 casos da Covid-19, doença causada pelo novo coronavírus, e é o Estado com uma das curvas de contágio por coronavírus mais altas do País. Isso significa que, segundo os registros oficiais, há uma alta velocidade de transmissão do vírus no Estado e o número de casos pode rapidamente ultrapassar a capacidade de atendimento.

A avaliação foi feita pelo Sistema Verdes Mares (SVM), com base em informações disponíveis na plataforma Brasil.Io - um repositório de dados públicos disponibilizados em formato acessível - e em todos os boletins oficiais das 26 secretarias estaduais da Saúde e do Distrito Federal.