Conheça Fortaleza a partir de bares e restaurantes tradicionais de cada bairro

Fortaleza comemora, neste sábado (13), 293 anos e nada melhor para conhecer a cidade do que fazer um tour por pontos gastronômicos tradicionais de cada bairro. Além de serem famosos por receitas inconfundíveis, esses lugares fazem também parte da história da Capital. No mapa abaixo, é possível identificar todos os pontos citados, com a localização detalhada.

U.T.I do Lanche

UTI do Lanche, na Messejana Reprodução/ Instagram

Com nome sugestivo, a U.T.I do Lanche está localizada na Av. Frei Cirilo, em frente ao Hospital de Messejana, e tem dois slogans: "Aqui você não morre... de fome" e "A sua melhora parada". É lugar certa para quem passa pela avenida e quer matar a fome nas altas horas da madrugada. Além da maionese temperada, um dos sucessos da casa é o sanduíche gigante "comeu, morreu".

Restaurante Caravelle

Restaurante Caravelle, no bairro Vila União Reprodução/ Facebook

Um dos restaurantes mais tradicionais do Vila União, o Caravelle existe há décadas e ainda é o destino certo de muitas famílias. Nas décadas de 1980 e 1990, costumava-se dizer que era um local 'bem frequentado' devido à constante presença de moradores das áreas nobres de Fortaleza.

HM Lanches e Pastelaria

HM Lanches, na Parquelândia Reprodução/ Facebook

Inaugurada nos anos 1990, a HM Lanches e Pastelaria, na Parquelândia, ficou famosa por vender um dos maiores pasteis da cidade na época.

Pizzaria Crocante

Pizzaria Crocante, no Jardim Guanabara Reprodução/ Instagram

Situada no Jardim Guanabara e famosa também nos bairros adjacentes, a Pizzaria Crocante é comparada pelos frequentadores à outra conhecida casa de massas na Capital, cujo carro-chefe é a pizza de massa fina que se come usando luvas.

Albertu's Restaurante

Albertu's Restaurante, na Barra do Ceará Reprodução/ Instagram

A vista para o Rio Ceará, os passeios de barco e o peixe frito fizeram com que a fama do Albertu's Restaurante ultrapassasse os limites da Barra do Ceará.

O Boleiro

O Boleiro, no bairro Cristo Redentor Reprodução/ Facebook

Como o próprio nome já diz, as especialidades da padaria O Boleiro são os bolos, desde os mais simples, para o café da tarde, até os confeitados.

Restaurante Jovem

Restaurante Jovem, no Jardim Guanabara Reprodução/ Instagram

Conhecido também como Jovem Lanches, o restaurante fica no bairro Jardim Guanabara. Começou como um ponto de vendas de galetos e, hoje, é uma das maiores churrascarias da região.

Churrascaria e Pizzaria Estrela do Norte

Churrascaria e Pizzaria Estrela do Norte, na Serrinha Reprodução

Bastante conhecida na Serrinha, tem entre os frequentadores inclusive os antigos moradores do bairro, que retornam ao local para comer no restaurante. O serviço de delivery é famoso na região.

Carneiro do Ordones

Carneiro do Ordones, na Parquelândia Reprodução/ Instagram

Conhecido pelos cortes de carneiro e pelo preço acessível, o restaurante se expandiu e, hoje, além de ocupar quatro esquinas na Parquelândia, está presente também na Varjota e tem uma rede de hamburguerias.

Fortaleza Grill

Fortaleza Grill, na Aldeota Reprodução/ Instagram

Um dos primeiros restaurantes ao estilo self service para almoço na cidade e, mesmo tendo mudado de endereço recentemente, continua bastante frequentado.

Guaraná da Gorete

Guaraná da Gorete, no Benfica Reprodução/ Instagram de Alcivânio

Gorete serve o açaí e o guaraná mais disputado do bairro Benfica. A clientela é formada, em sua maioria, por estudantes de escolas e universidades da região. O "chorinho" (o que sobra da porção) de cada bebida e o carima da dona são o ponto alto do espaço.

Baião do Dedé

Restaurante Baião do Dedé, no Conjunto Sítio São João Reprodução/ Facebook

O ponto que iniciou com a venda de galetos na garagem da residência do Dedé, se transformou em restaurante que é o ponto de encontro nos almoços de domingo do Conjunto Sítio São João, no Grande Jangurussu. Um dos destaques é o pão de alho, servido como cortesia.

Bar Chá da Égua

Bar Chá da Égua, no Montese Reprodução/ Instagram

Localizado no Montese, o Bar Chá da Égua atrai o público jovem com os petiscos, a caranguejada e a cerveja gelada. O espaço participa, neste ano, do Comida di Buteco, com o Rocambole do Filet Mignon.

Bomtequim

Bomtequim, no bairro Bela Vista Reprodução/ Instagram

Um ponto numa esquina da Bela Vista, a um quarteirão da Av. José Bastos, o Bomtequim tem tudo que qualquer cliente ama em botiquim: cerveja gelada, preços acessíveis e música boa, que vai do samba ao forró pé-de-serra, passando também pela MPB e chorinho.

Churrascaria Reginaldo Alicate

Churrascaria Reginaldo Alicate, na Jacarecanga Reprodução/ Facebook

Baião "inesquecível", segundo descreve quem já provou o prato, e receitas regionais como buchada e panelada, além de um farto pirão, são os pontos altos do Alicate, restaurante situado no Monte Castelo.

Joel Lanches

Joel Lanches, no Centro de Fortaleza Reprodução/ Instagram

A clássica combinação de jarra de suco ou vitamina com um combo de salgados feitos no forno, servida no Joel Lanches, alimentou boa parte dos estudantes das escolas do Centro da cidade. No fim da década de 1990, os fliperamas do lugar eram uma atração à parte. Também conhecido pelo preço acessível, a lanchonete continua fazendo sucesso com o público.

Tio Lanches

Tio Lanches, na Cidade dos Funcionários Reprodução/ Instagram

Lanchonete que começou em um pequeno trailer e logo ganhou o gosto do público com seus sanduíches no pão árabe e maiosene temperada. O local é conhecido por funcionar até altas horas, atraindo o público que vem de outras festas pela cidade.

Churrascaria Picuí

Restaurante Picuí, na Cidade 2000 Reprodução/ Google

A Churrascaria Picuí é patrimônio da Cidade 2.000. Mesmo em um bairro com tantas oções gastronômicas, o restaurante ganha o público com a macaxeira frita e o pirão de queijo.

Gaúcho Espeteria Grill

Gaúcho Espeteria Grill, no Bairro de Fátima Reprodução/ FourSquare

Poderia ser mais um espetinho vendido na calçada de casa, mas o petisco do Gaúcho se destaca, entre outros motivos, pela quantidade de carne vendida no espeto, suficiente para uma farta refeição. A vinagrete e a farofa também fazem sucesso do lugar que é considerado um dos points do Bairro de Fátima.

Casa do Peixe Vivo

Restaurante Casa do Peixe Vivo, no Mondubim Reprodução/ Facebook

Na divisa entre os bairros José Walter e Mondubim, o restaurante é conhecido por oferecer ao cliente a oportunidade de ele escolher, em um tanque, o peixe que será consumido.