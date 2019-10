Confira o que abre e o que fecha no feriado do Dia de Finados em Fortaleza

O feriado do Dia de Finados, neste sábado (2), terá alterações no horário de funcionamento de alguns estabelecimentos, enquanto outros serão fechados. Supermercados, comércios e postos de combustíveis, por exemplo, abrirão normalmente. Confira a lista do que abre e fecha:

Supermercados

Os situados em Fortaleza devem funcionar normalmente, conforme a Associação Cearense de Supermercados (Acesu).

Padarias

O funcionamento será facultativo e irá variar de acordo com cada estabelecimento, informou o Sindicato da Indústria de Panificação e Confeitaria do Estado do Ceará (Sindpan).

Comércio

O feriado é facultativo, de acordo com o Sindicato do Comércio Varejista e Lojista (Sindilojas) e a Câmara de Dirigentes Lojistas (CDL). Entretanto, os lojistas devem comunicar a programação de funcionamento ao Sindlojas Fortaleza.

Cagece

Funcionará em regime de plantão para atendimento de manutenção das redes de água e esgoto em Fortaleza. Os clientes podem entrar em contato pela Central de Atendimento (0800.275.0195), pelo site ou pelo Cagece App.

Centro

As lojas de rua do Centro da Capital abrirão as portas das 8h da manhã às 5h da tarde.

Centro Fashion

Funcionará normalmente, de 7h às 21h.

Shoppings

North shopping Fortaleza, Benfica, North shopping Jóquei, Via Sul, Aldeota, Del Paseo, Iguatemi e Grand Shopping Messejana terão funcionamento normal, de 10h da manhã às 22h.

OFF Outlet

Funcionará normalmente, de 7h às 21h.

Postos de combustíveis

Terão atividades normais em todo o Estado, conforme o Sindicato do Comércio Varejista de Derivados de Petróleo do Estado do Ceará (Sindipostos).

Bares e Restaurantes

As empresas estão autorizadas a funcionar, a critério de cada estabelecimento, segundo informações do Sindicato de Restaurantes, Bares, Barracas de praia, Buffets e similares do Estado de Ceará (SINDIREST).