Confira dicas para trabalhar com a Educação em Tempo Integral

Desde 2014, a educação em tempo integral faz parte do Plano Nacional de Educação. Segundo o planejamento realizado, no Brasil ao menos 6% das escolas públicas deverão atuar com a educação integral até o ano de 2024.

A educação integral é completamente diferente de uma escola em tempo integral. A educação de forma integral diz respeito a uma formação inclusiva, que contenha diferentes áreas do desenvolvimento humano, como o aspecto intelectual, cognitivo, emocional, social e cultural.

Para alcançar esse nível educativo é preciso ampliar o período de permanência do aluno na escola, o que resulta na instalação da escola em tempo integral. Se a educação integral é a sua área de interesse, confira dicas importantes:

Instalações físicas

O espaço físico da escola precisa atender as necessidades e demandas dos alunos em relação à educação integral. É importante que a instituição disponha de ambientes para realização das atividades lúdicas e esportivas, banheiros adaptados, refeitório, cozinha e local para hora do sono. Na maioria dos casos, a escola não tem a infraestrutura ideal, mas realiza adaptações em seus ambientes.

Equipe em sintonia

Gestão, coordenação, professores e demais funcionários precisam estar em sintonia para que a implementação da educação integral ocorra de forma harmoniosa. É um trabalho em equipe importante que necessita da atuação de toda a instituição ao longo do processo. A implementação dessa nova abordagem exige união entre os profissionais já que é uma situação nova que nem todos estão acostumados.

Família e escola

A parceria família e escola não deve ser deixada de lado durante o período da educação em tempo integral. É comum que nesse período, os pais deixem de acompanhar o aprendizado dos filhos, delegando mais a responsabilidade para a escola. Porém, a família deve continuar envolvida no processo educativo. O envolvimento familiar potencializa o desenvolvimento infantil.

Qualificação profissional

A possibilidade de fazer uma pós-graduação em Educação em Tempo Integral já é uma realidade. Adquirir conhecimentos é importante e possibilita que o profissional conheça o modelo de educação integral. Conhecer técnicas e estratégias de atuação no segmento e compreender as diferentes demandas que existem na modalidade formarão um profissional apto para exercer a função.

