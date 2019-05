Condutor na contramão bate duas vezes em farmácia da Aldeota e estrutura cai sobre o carro

O motorista de uma picape colidiu duas vezes em uma farmácia no cruzamento das avenidas Senador Virgílio Távora e Padre Antônio Tomás, no Bairro Aldeota, na manhã desta sexta-feira (3). Com o impacto, a coberta do estabelecimento desabou sobre o carro minutos após o condutor deixar o local. De acordo com o Corpo de Bombeiros, ele se apresentou no 2º Distrito Policial, no Bairro Meireles.

A colisão aconteceu por volta das 5h15. Não havia ninguém no estabelecimento, que só abriria às 7h da manhã.

Após bater pela segunda vez, motorista deixou o localVC Repórter Cinco minutos depois, a estrutura começou a desabarFoto: VC Repórter O carro ficou totalmente coberto pelos escombrosVC Repórter A maior parte da estrutura danificada era da coberta do estabelecimentoVC Repórter Área foi isoladaMarina Alves Galpão do outro lado da rua também foi atingidoMarina Alves

Policiais que atenderam a ocorrência informaram que o motorista trafegava pela contramão na na Avenida Senador Virgílio Távora, no sentido Interior-praia. No cruzamento, ele acelerou o veículo, fez uma conversão brusca, passou sobre o canteiro central da via e jogou o carro contra a farmácia.

Em seguida, o condutor deu uma ré, cruzou novamente a via, derrubou a grade de um galpão desativado do outro lado, acelerou novamente e bateu pela segunda vez na estrutura do estabelecimento.

De acordo com testemunhas, o homem parecia estar desorientado ao sair da caminhonete.

A área foi isolada para evitar a aproximação de curiosos e evitar novos acidentes. O Corpo de Bombeiros fará a retirada do veículo e vai avaliar se outras partes da estrutura foram comprometidas e se há riscos de novos desabamentos.