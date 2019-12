Concurso da Ematerce deve ser homologado em 27 de dezembro, anuncia Governo do Estado

A homologação do concurso da Empresa de Assistência Técnica e Extensão Rural do Ceará (Ematerce) vai ocorrer no próximo dia 27 de dezembro, anunciou o Governo do Ceará nesta terça-feira (3). A conclusão do processo acontece mais de um ano após a realização da prova.

“A Ematerce teve alguns percalços com a documentação do processo do concurso. Quero dizer que vamos homologar ainda o concurso da Ematerce, essa é ainda uma etapa. É uma empresa importantíssima no apoio aos nossos agricultores e agricultoras familiares do Ceará. Há muitos anos não tinha concurso, acho que há 30, 40 anos. É uma forma de renovar e reestruturar essa importante instituição e empresa pública do nosso estado”, comentou o governador Camilo Santana.

São 263 vagas, sendo 196 vagas para nível médio e 67 nível superior. O certame foi anunciado no ano passado e o resultado preliminar com os aprovados do concurso saiu em maio deste ano.

Foram 4.189 inscritos para os cargos de nível superior e 4.677 para os cargos de nível médio, segundo o governo.