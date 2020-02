Comunicado: Ambiente acolhedor e seguro

O Tribunal de Justiça do Ceará (TJCE) tem investido na técnica do depoimento especial em municípios do interior do Estado. O objetivo é proporcionar a crianças e adolescentes vítimas ou testemunhas de crime um ambiente adequado, acolhedor e seguro, conforme prevê a Legislação Federal. Neste mês, Mombaça e Canindé realizaram audiências em salas preparadas para a fase do “rapport” (acolhimento), com atividades lúdicas e alimentação, e outra, para a coleta do depoimento especial, quando vítima e entrevistador forense ficam a sós e a fala da criança ou adolescente é transmitida, através de videoconferência, para a sala de audiência.

Qualidade

O ambiente adequado para o atendimento garante não apenas maior qualidade dos depoimentos, mas também a diminuição do desconforto e do estresse tão comuns a este tipo de oitiva. É uma forma de assegurar a intimidade e a dignidade de quem está sendo ouvido. Que a medida se espalhe.

Empreendedores

O Banco do Nordeste está com inscrições abertas, até 6 de março, para startups interessadas em ocupar espaços de coworking. São 21 vagas, distribuídas nas unidades do Hub de Inovação do BNB em Recife (10), em Fortaleza (6) e em Salvador (5). As inscrições podem ser feitas pela internet.

Atenção

Podem participar da seleção empresas de todos os estados nordestinos, do norte de Minas Gerais e do Espírito Santo, que trabalhem soluções para temas como: agronegócios; concessão, administração e recuperação de crédito; economia criativa; educação e por aí vai.

Gangorra

Melhora de um lado, piora de outro. Quem precisa passar pelo famoso viaduto da Av. Alberto Craveiro faz tempo que não tem uma alegria completa. Quando um lado da via em obras é liberado com melhorias, o outro piora consideravelmente. Não há organização de horário que dê conta da imprevisibilidade do percurso. Por sorte, a população ainda está confiante na celeridade.

Pedestre

Reclamar das obras do viaduto dentro de um carro é até fácil. Difícil mesmo está para a população que pega ônibus e, além da demora, precisa esperar em parada perto da lama em dia de chuva.

Em Juazeiro do Norte, o prefeito Arnon Bezerra (PTB) sancionou lei que assegura passe livre para pessoas com Aids e soropositivas nos transportes coletivos urbanos e rurais. O direito é estendido ao acompanhante no caso de o beneficiário ser criança ou idoso e terá validade de dois anos, podendo ser revalidado.

Não é pouco lembrar: se vai para a folia de Carnaval, não se esqueça do respeito ao próximo e ao patrimônio público. E use camisinha!