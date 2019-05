Cinco semáforos apresentam problemas em Fortaleza nesta terça-feira

Pelo menos cinco semáforos apresentaram problemas em Fortaleza na manhã desta terça-feira (30). A Autarquia Municipal de Trânsito e Cidadania (AMC) informou que agentes e uma equipe de técnicos do órgão foram acionados para resolver os problemas. Um deles, no cruzamento das Avenidas Francisco Sá e Doutor Theberge, no Bairro Carlito Pamplona, está apagado desde a manhã desta segunda-feira (29).

Com os semáforos apagados, o trânsito ficou complicado, conforme o relato de quem passava por lá. Uma equipe do Via Livre foi enviada para controlar do tráfego no local. Os comerciantes do lugar relatam que a situação se repete a cada chuva.

De acordo com a AMC, a Enel Distribuição Ceará foi acionada ainda na segunda-feira sobre o problema. Procurada, a empresa informou que enviou técnicos para resolve ro problema nesta manhã.

Confira os cruzamentos com semáforos apagados ou piscantes:

Avenida Doutor Theberge x Avenida Francisco Sá;

Avenida Duque de Caxias x Avenida Tristão Gonçalves;

Avenida Duque de Caxias x Rua 24 de maio;

Rua 24 de Maio x Rua General Clarindo de Queiroz;

Avenida dos Expedicionários x Rua Santa Quitéria.