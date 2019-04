Cinco novas linhas de ônibus passam a circular no BRT da Aguanambi neste sábado (6)

Os usuários de mais cinco linhas de ônibus que compõem o BRT da Aguanambi devem embarcar nas estações e não mais nas paradas de ruas. A mudança é novidade para as linhas: 073 - Siqueira/Praia de Iracema, 078 - Siqueira/Mucuripe, em atividade aos fins de semana, 609 - Cid. dos Funcionários/Sítio São José, 649 - Cid. dos Funcionários/Sítio São José/CMR e 660 - Conjunto Palmeiras/Centro. Cerca de 46 mil passageiros serão beneficiados, conforme a Empresa de Transporte Urbano de Fortaleza (Etufor).

As linhas: 026 - Antônio Bezerra Messejana, 226 - Expresso Antônio Bezerra/Messejana, 600 - Conjunto Palmeiras/Centro e 650 Messejana/Centro/BR Nova/Expresso já operavam no corredor exclusivo. Entre as orientações da Etufor está a importância de checar o sentido, se Messejana ou Centro, antes do embarque.

Mudança nas linhas

A ideia inicial da Empresa de Transporte era implantar duas linhas, em escala, a cada sábado para avaliar o impacto das mudanças. Mas por entender que o projeto já estava adequado e por as linhas serem complementares, os ônibus passaram a circular em conjunto, esclarece o Chefe de Operações da Etufor, Raimundo Rodrigues. “Se for necessário algum ajuste, faremos com essas linhas operando. A gente entende que agora vai funcionar na sua totalidade”, pontua Rodrigues.

Equipes da Etufor foram distribuídas nas seis estações e nas paradas de ônibus correspondentes para orientar os usuários, no período entre 6h às 20h, sobre as mudanças. Informativos também foram enviados por meio do aplicativo Meu Ônibus. Nos locais, alguns usuários que aguardam nas paradas convencionais são abordados pelos profissionais, recebendo informações sobre como utilizar o transporte público e encaminhados para as estações.

Segurança viária

Com a implantação do BRT, alguns usuários estão atravessando irregularmente as avenidas para ter acesso ao transporte, como na Estação Fátima em que não há divisória entre a estação e a faixa de ônibus. Sobre medidas para evitar tal situação, Rodrigues diz que pode ser estabelecida uma parceria com a Autarquia Municipal de Trânsito e Cidadania (AMC) para ações educativas.

O Chefe de Operações atenta para que tais usuários colaborem com a segurança viária, e que “O usuário faça a travessia em lugar seguro, utilizando as faixas de pedestre ou passarelas. Em caso de dúvidas busque informações das equipes na paradas de ônibus, estações e terminais de ônibus.”, reforça.