Ciclista fica ferido após se envolver em acidente com automóvel na Avenida Antônio Sales

Um ciclista ficou ferido após colisão com um carro de passeio no cruzamento da Avenida Antônio Sales com a rua São Gabriel, no Bairro Cocó, por volta das 8 horas da manhã desta segunda-feira (25), em Fortaleza. A Autarquia Municipal de Trânsito (AMC) foi acionada ao local.

Na versão do condutor do veículo ele conta que o ciclista colidiu com o automóvel e que, ao tentar desviar, ele acabou batendo em um poste. A AMC informou que apenas o laudo pericial poderá constatar as circunstâncias do acidente.

A vítima, identificada como José Romário Araújo de Sousa, foi levada para o Instituto Doutor José Frota (IJF), no Centro. O hospital informou que o paciente está sob observação médica, realizando exames e está consciente.