Chuva em Fortaleza deixa ruas alagadas e semáforos apagados pela cidade

A chuva que cai desde a noite de quarta (24) em Fortaleza deixou a Capital com alagamentos registrados em vários bairros durante a manhã desta quinta-feira (25). De acordo com a Autarquia Municipal de Trânsito e Cidadania (AMC), semáforos apresentaram problemas em cruzamentos da cidade.

"Toda vida que chove é esse transtorno, ninguém pode passar. O sujeito pode até pegar alguma doença. Eu moro por aqui e todo dia preciso fazer esse trajeto para pegar o ônibus", disse o morador do Bairro Carlito Pamplona, Jean Carlos.

Na Avenida Dr. Theberge, os carros passavam com muita dificuldade. Os pedestres que se arriscavam a passar pela via precisavam enfrentar o alagamento.

No Centro, a situação também ficou complicada para moradores e motoristas. "Temos que colocar tábua nas portas para não entrar água dentro de casa. Tivemos que tirar os carros da rua urgente por volta das 5h", explicou o morador do bairro, kleber Pinto.

No bairro Lagoa Redonda, moradores não conseguem sair de casa com os veículos devido o alagamento. Foto: Paulo Roberto

Na Rua Paraíso, no Bairro Lagoa Redonda, a água acumulada não deixou os moradores saírem de casa com os veículos. "Toda vida que chove a situação é essa. A gente fica impossibilitado de sair de casa com o carro. Não tem como ter acesso à rua, a água fica entrando nas casas mais baixas", disse o morador Paulo Roberto.

Durante a madrugada, houve queda de energia em diversos bairros de Fortaleza e uma árvore caiu no Bairro Lagoa Redonda.

Semáforos

De acordo com a AMC, os quatro semáforos que apresentaram problemas nesta manhã foram:

Avenida Barão de Sturdat com Avenida Soriano Albuquerque

Avenida Barão de Sturdat com Rua Júlio Siqueira

Avenida Pasteur com Avenida Presidente Castelo Branco

Avenida Oliveira Paiva perto da Rua Melo César

Agentes do órgão foram delocados a estes locais para orientar o tráfego, de acordo com a autarquia.

Previsão

Segundo a Fundação Cearense de Meteorologia e Recursos Hídricos (Funceme), a previsão para o dia é de nebulosidade variável com eventos de chuva no centro-norte e na região sul chuvas isoladas.