Ceará tem um terço dos casos de Covid-19 confirmados do Nordeste

Ao registrar 11.040 casos no boletim do Ministério da Saúde, às 20h, desta segunda-feira (4), a infeliz estatística demonstra que o Ceará representa 1/3 dos diagnósticos de Covid-19 do Nordeste. Além disso, o Estado tem mais casos que as regiões Sul e Centro-Oeste juntas.

No ranking do Nordeste, seguem o Ceará os estados de Pernambuco (8.863), Maranhão (4.227) e Bahia (3.734). A região tem 33.598 casos confirmados, com a média de 3.733 por estado. O Ceará tem mais de 7 mil registros, o que representa 32,85% do total na Ragião.

Além disso, o estado é o terceiro colocado do Brasil no número de casos. São Paulo acumula o maior número de notificações, com 32.187, seguido pelo Rio de Janeiro, com 11.721 casos, 681 a mais que o Ceará.

As regiões Centro-Oeste e o Sul têm 3.247 e 5.792 casos, respectivamente, soamndo 9.039 diagnósticos para Covid-19. Ou seja, o Ceará tem 2.001 casos a mais que as duas juntas.

Números do Ceará

O número de pessoas diagnosticadas com Covid-19, no Ceará, chegou a 11.256 casos e 733 óbitos em decorrência da doença conforme dados da Secretaria da Saúde do Ceará (Sesa), na plataforma IntegraSUS, atualizado às 9h19 desta terça-feira (5). O município de Fortaleza acumula o maior número de casos, com 8.342.