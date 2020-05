Ceará tem 37.821 casos de Covid-19 e 24.979 recuperados; óbitos chegam a 2.733

O número de casos confirmados da Covid-19, infecção causada pelo novo coronavírus Sars-CoV-2 chegou a 37.821 no Ceará, de acordo com os dados da plataforma IntegraSUS, atualizados às 18h04 desta quinta-feira (28) pela Secretaria da Saúde do Estado (Sesa). Em comparação ao informe divulgado às 17h21 do dia anterior, foram 546 casos a mais.

Já em relação ao número de óbitos causados da doença, foram contabilizados 2.733, 62 a mais que o número notificado ontem (27). Nem todos os casos e mortes, porém, foram registrados nas últimas 24h. Nesse informe há registros de dias anteriores que só foram confirmados agora.

Os dados também mostram que 24.979 pessoas se recuperaram da Covid-19. Em comparação ao último informe do IntegraSUS, foram 63 pacientes a mais que receberam alta hospitalar ou ficaram livres da doença.

Capital

Fortaleza se mantém como a cidade com maior circulação do novo coronavírus, acumulando 21.328 confirmações e 1.804 óbitos pela doença. Em seguida, estão Caucaia e Sobral, que contabilizam 1.279 e 1.186 casos, respectivamente.

A letalidade da doença, no momento, é de 7,2%. Em todo o Estado, 46.895 casos estão em investigação e 92.342 pessoas já foram testadas.