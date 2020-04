Ceará tem 103 óbitos e 1.975 casos de Covid-19 registrados nesta terça-feira

Após ultrapassar a marca de 100 mortes por Covid-19 nesta segunda (13), o Ceará registra nesta terça-feira (14) 1.975 casos confirmados da doença em 59 cidades, registrados até as 9h30, conforme dados da plataforma IntegraSUS, da Secretaria da Saúde (Sesa). Agora são 103 óbitos no Estado, dois a mais ante o total (101) registrado no último boletim da secretaria, atualizado às 17h15 desta segunda-feira (13). Com a atualização, o número de casos confirmados chegou a 40.

A capital cearense continua sendo o principal centro de contágio do novo coronavírus totalizando 1.713 pessoas infectadas e 82 mortes.

Em Fortaleza, cidade que concentra o maior número de casos e mortes no Ceará, os números atualizados são:

1.713 casos confirmados;

6.478 casos sob investigação;

82 óbitos;

Taxa de letalidade de 4.79

A Sesa informa ainda que 12.465 testes foram realizados no universo de 11.605 casos suspeitos em todo o estado.