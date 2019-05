Ceará registra queda de 10,14% no número de acidentes nas rodovias federais, diz PRF

O primeiro quadrimestre de 2019 registrou uma queda no número de acidentes em rodovias federais no Ceará, se comparado ao mesmo período do ano passado.

Segundo balanço da Polícia Rodoviária Federal (PRF) divulgado nesta quarta-feira (29), foram registrados 540 acidentes de janeiro a abril deste ano, contra 601 no mesmo período de 2018, o que representou uma diminuição de 10,14%.

Levando-se em consideração os acidentes considerados graves, a redução é ainda mais significativa. Foram 163 no primeiro quadrimestre deste ano, enquanto no igual intervalo do ano passado esse número alcançou a marca de 188, ou seja, 13,29% a mais.

Em relação ao número de mortes, houve uma redução de 42,62%. Nos quatro primeiros meses de 2018 foram 61 mortes, contra 35 no mesmo período de 2019.

Para a PRF, os bons resultados obtidos são consequência do trabalho de fiscalização e prevenção de acidentes no sentido de diminuir a criminalidade e dar mais segurança às pessoas.

Ações de fiscalização

Até abril de 2019 foram realizadas 141.165 fiscalizações de veículos e 120.650 motoristas foram abordados. Desse total, 327 foram autuados por conduzir veículo sob efeito de álcool, segundo a PRF.

Redução dos acidentes

Levando em consideração os 12 meses do ano de 2018, o total de acidentes registrados foi o menor em oito anos. Em 2011, foram 3.825. Em 2018, esse número caiu para 1.697, o que representou uma queda de 55,63%.