Ceará concentra quase 10% dos casos de Covid-19 do Brasil

O Ceará concentra 9,4% dos casos confirmados de Covid-19 no Brasil, o terceiro maior índice de infectados do país. Os números são da plataforma IntegraSUS, através de um painel elaborado pelo Núcleo de Tecnologia da Informação da Fundação Luís Eduardo Magalhães (Flem).

A liderança é de São Paulo (21,8%), seguido por Rio de Janeiro (21,8%). No Nordeste, o percentual dos demais oito estados é: Alagoas (1,8%), Bahia (3,7%), Maranhão (6,6%), Paraíba (2,3%), Pernambuco (7,3%), Piauí (1%), Rio Grande do Norte (1,4%) e Sergipe (1,5%).

Até o último boletim epidemiológico da Secretaria de Saúde (Sesa), às 17h21 desta quarta-feira (27), o Ceará somava 37.275 infectados, com 2.671 infectados. O índice mais alarmante, no entanto, é o de incidência da doença: 405,4 testes positivos para cada 100 mil habitantes.

O quesito considera a propagação do novo coronavírus no âmbito da população - atualmente há nove milhões de residentes no Estado. Assim, a taxa estadual é superior as de Minas Gerais (35,5), São Paulo (187,3) e Rio de Janeiro (231,8), estados mais populosos do território nacional.

No ranking, a localidade é a 4ª em incidência, atrás de quatro unidades federativas do Norte: Amapá (823,8), Amazonas (770,9), Acre (542,1%) e Roraima (426,4). O menor montante é encontrado no Paraná, com 30,7.

Estados com maior percentual de casos do Brasil: