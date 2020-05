Casos de Covid-19 alcançam 16.529 pessoas no Ceará; mortes estão em 1.102

O Ceará alcançou 16.529 diagnósticos positivos e 1.102 óbitos em decorrência da Covid-19 até às 14h15 deste domingo (10). Em relação ao boletim epidemiológico das 9h30, o acréscimo foi de 465 casos casos e oito mortes.

Os números atualizados constam na plataforma IntegraSUS da Secretaria Estadual da Saúde (Sesa). Conforme o balanço, o Ceará tem 7.937 pacientes recuperados da doença.

Do total de confirmações, Fortaleza registra 11.421 casos e 832 óbitos, sendo a cidade com maior concentração do novo coronavírus. Com 672 e 372 casos, respectivamente, Caucaia e Maracanaú, na Região Metropolitana, aparecem na sequência. No Interior, Sobral, Região Norte, acumula o índice mais alto com 270 infecções.

Em todo o Estado, a Sesa aponta que investiga 28.452 casos e já realizou 43.425 exames para testagem da doença. A taxa de letalidade da Covid-19 está em 6,7%.