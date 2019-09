Carteiras de identidade emitidas no Ceará terão símbolo do autismo

Pessoas com autismo já podem ter a condição indicada na carteira de identidade emitida pela Perícia Forense do Ceará. A intenção é permitir a identificação daqueles que que necessitam de cuidados especiais.

O símbolo impresso na cédula é o mesmo reconhecido internacionalmente para indicar o Transtorno do Espectro Autista (TEA), representado por uma fita formada por peças de quebra-cabeça coloridas. A imagem busca refletir sobre a complexidade da condição. Desde o mês de julho, 49 pessoas com autismo já solicitaram a nova cédula de identidade.

Confirmação

Para incluir o símbolo do autismo no registro geral é preciso comparecer no dia do atendimento com um laudo médico assinado por um neurologista confirmando o transtorno. É necessário também a documentação regular, o que inclui certidão de nascimento para solteiros, certidão de casamento para casados/divorciados e viúvos.