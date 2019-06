Carro invade imóvel após ser atingido por veículo na contramão no centro de Fortaleza

Uma colisão entre dois carros no cruzamento das ruas Tenente Benévolo e Nogueira Acioli, no Centro de Fortaleza, fez um dos veículos invadir um imóvel na madrugada desta sexta-feira (7). Um dos motoristas admitiu que trafegava na contramão porque seguiu a orientação do GPS, que indicava o tráfego no sentido contrário em uma das vias. Três horas depois, os veículos ainda entavam no local, causando um grande engarrafamento. Ninguém se feriu.

O acidente aconteceu por volta das 4h40. Os veículos não foram retirados, segundo os condutores, porque eles aguardavam a perícia de acidentes do Detran. A conduta,entretanto, é irregular e eles podem ser multados, pois em caso de acidentes sem vítimas deve-se retirar os veículos da via, segundo a Autarquia Municipal de Trânsito e Cidadania (AMC). Por volta das 8h, nehum agente agente do órgão orientava o trânsito no local.

Avanço da preferencial

O motorista que trafegava pela contramão na Rua Nogueira Acioli, em um veículo Celta, acabou avançando sobre a preferencial, atingindo o veículo da marca Mitsubishi. A condutora perdeu o controle e bateu o carro no portão de um imóvel comercial na Rua Tenente Benévolo. O local estava vazio e ninguém se feriu.

Nenhum dos condutores quis falar com a reportagem. O condutor do Celta, entretanto, disse que é de Caucaia e não conhece a região, por isso contou com o auxílio do GPS.