Carro de aplicativo bate em ônibus com passageiros em Fortaleza 

Um carro de aplicativo bateu em um ônibus com passageiros na noite desta sexta-feira (13) no bairro Aldeota, em Fortaleza. Ninguém ficou ferido. O motorista do automóvel relatou que ele estava com uma passageira e tentou dobrar na Rua José Vilar quando o coletivo bateu na traseira do veículo.

O ônibus fazia a linha Antônio Bezerra-Papicu-Antônio Sales.

Com a força da batida, o carro chegou a rodar e só parou ao atingir um poste. Os passageiros do ônibus foram transferidos para outro coletivo e seguiram viagem.