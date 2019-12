Carro capota após ser atingido por veículo que avançou preferencial na Aldeota

Um carro capotou após ser atingido por um veículo que avançou a via preferencial na Rua Nunes Valente, no Bairro Aldeota, em Fortaleza, na tarde desta terça-feira (24).

Conforme os agentes da Autarquia Municipal de Trânsito e Cidadania (AMC), o carro trafegava na Rua Dom Expedito Lopes quando um outro veículo atingiu a lateral do automóvel.Com o impacto, o carro foi jogado para a esquina na Rua João Brígido, causando a capotagem.

Apenas o condutor estava dentro do automóvel no momento do acidente e não ficou ferido. Os ocupantes do outro veículo também não tiveram ferimentos.

Segundo os agentes da AMC, a rua João Brígido chegou a ser interditada durante o atendimento da ocorrência. A via foi liberada após a retirada do carro capotado, que foi recolhido por um reboque após ser desvirado.