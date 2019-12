Carro capota após colisão no cruzamento entre Avenida Dom Luís e Barbosa de Freitas

Um carro capotou após colidir com um outro veículo no cruzamento entre a Avenida Dom Luís e a Rua Barbosa de Freitas, no Bairro Aldeota, por volta de 7h deste sábado (21). Conforme a Autarquia Municipal de Trânsito e Cidadania (AMC), o motorista que trafegava pela Dom Luís estava com sinais de embriaguez, se recusou a fazer o teste do bafômetro e foi multado.

De acordo com a motorista do carro que capotou, o outro condutor, que travegava pela Avenida Dom Luís, avançou a preferencial. Os dois veículos tiveram danos estruturais, e a motorista do carro que capotou saiu ilesa. O outro condutor teve leves arranhões.

Agentes da AMC e policiais militares estiveram no local para orientar o tráfego.