Carreta vinda do Pará tomba e complica trânsito em rodovia perto da Ceasa, em Maracanaú

Uma carreta carregada com MDF (material para fabricação de móveis) tombou na Avenida Doutor Mendel Steinbruch na manhã desta terça-feira (12), no Bairro Conjunto Industrial, no município de Maracanaú, na Grande Fortaleza. O local fica próximo à Central de Abastaecimento do Ceará (Ceasa).

Por pouco, um motociclista não foi atingido. O condutor da motocicleta, ao tentar desviar, perdeu o controle e caiu, ferindo uma perna. Já o motorista do caminhão não ficou ferido.

A carreta saiu com a carga de MDF do município de Paragominas, no Pará e seguia para Maracanaú.

O motorista da carreta disse que trafegava devagar quando ouviu um barulho na parte de trás da carreta.

“Eu vinha contornando aqui. Eu estava a 30km/h e essa carga é muito alta e aí senti um estalo no carro e, quando olhei, o fundo do carrro estava levantando”, afirmou.

O motorista disse que, no momento do tombamento, não percebeu a presença do motociclista. "Graças a Deus ele teve apenas ferimentos leves”, disse.

O motociclista foi socorrido e encaminhado pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) para uma unidade hospitalar. Agentes da Polícia Rodoviária Estadual do Ceará (PRE-CE) orientaram o trânsito no local.