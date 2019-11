Carreta carregada com melancia tomba na BR-020 após motorista perder controle em desnível

Uma carreta carregada de melancia tombou no trecho da BR-020 que liga os municípios de Eusébio e Maracanaú, na Grande Fortaleza. O acidente aconteceu por volta da meia noite desta sexta-feira (8). Ninguém ficou ferido.

O motorista, identificado como José França, estava vindo de Mossoró, no Rio Grande do Norte, e tinha como destino final o Porto do Pecém. No trajeto, ele perdeu o controle no desnível da pista. Jósé conta que a falta de iluminação prejudicou a visão da via.

A carreta permaneceu no rodovia durante a manhã da sexta (8). Ainda segundo o motorista, a Polícia Rodoviária Federal (PRF) esteve no local durante a madrugada e os agentes isolaram a área. O trânsito ficou complicado durante toda a manhã.