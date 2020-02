Carnaval se encerra com chuva conforme a Funceme

O ciclo de festas se encerra nesta terça-feira (25) no Ceará e, durante os últimos dias de Carnaval, os foliões devem curtir a festa com chuva. Conforme a Fundação Cearense de Meteorologia e Recursos Hídricos (Funceme),terá eventos de chuvas em quase todas as regiões.

Na segunda-feira (24), há nebulosidade variável em todas as regiões com chuva no Cariri. Já nas demais regiões, chuvas isoladas.

A nebulosidade váriavel se repete em todas as regiões na terça-feira (25), com eventos de chuva na faixa litorânea, na Ibiapaba e no Maciço de Baturité. Nas demais regiões, chuvas isoladas.

"A faixa litorânea pode receber mais chuvas na terça. As precipitações se concentram entre madrugada ou manhã. Então mesmo tendo chuva, quase sempre vai ser possível curtir a praia durante a tarde, porque as chuvas tendem a cessar", ressalta a gerente de Meteorologia da Funceme, Meyre Sakamato.