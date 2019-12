Caravana da TV Diário leva serviços e lazer à Praça da Parangaba 

A manhã deste sábado (7) será movimentada na Praça da Parangaba com a chegada da Caravana da TV Diário. O evento gratuito acontece de 9h às 12h, oferecendo serviços de cidadania, atendimento à saúde e entretenimento à população.

No local, serão realizados cortes de cabelo por funcionários do Instituto Embeleze. Um palco será montado no local para receber o professor Netinho, que vai ministrar um aulão de dança, e o apresentador Silvino Neves, comandando uma atração musical com seus convidados.

Como parte da proposta de atendimento em saúde, o público poderá aferir a pressão arterial e fazer teste de glicemia com uma equipe do Núcleo de Atenção Médica Integrada (NAMI) da Universidade de Fortaleza. Também será feita triagem e rastreamento do Glaucoma, com a Sociedade Cearense de Oftalmologia (SCO).

Dez consultas em clínicas particulares, a serem marcadas com a SCO, serão sorteadas durante o evento, com direito a confecção de óculos (lentes, armação e montagem). A Associação Brasileira de Acupuntura (ABA) estará presente para conduzir vivências com a Hipnoterapia e explicar os benefícios da prática da terapia com a hipnose.

Os serviços jurídicos serão oferecidos pelo Escritório de Práticas Jurídicas da Unifor, com atendimento em ouvidoria e acesso a informações com a Controladoria e Ouvidoria do Estado.

As crianças poderão aproveitar a apresentação da Turminha Diário e do Teatro de Bonecos da Cagece, além de um pula-pula e distribuição gratuita de pipoca. A Secretaria Municipal de Urbanismo e Meio Ambiente (Seuma) também vai distribuir mudas de ipê, goiaba e jasmim.

Serviço

Caravana da TV Diário na Praça da Parangaba

Local: Rua 7 de Setembro, esquina com Av. Carlos Amora

Data: 7 de dezembro (sábado)

Horário: 9h às 12h