Caravana da TV Diário leva projeto de prevenção ao Conjunto Ceará neste sábado (14)

Realizada neste sábado (14) no bairro Conjunto Ceará, a Caravana da TV Diário, pela primeira vez, leva a unidade móvel do Projeto ‘Fique Sabendo Jovem’ que realizará, gratuitamente, teste rápido de HIV, Sífilis, Hepatites B e C e distribuição de preservativos para a comunidade. O projeto é de autoria da Unicef, em parceria com a Secretaria Municipal de Saúde. A Caravana ocorrerá na Praça UV4 , localizada na Rua 218 Nº 47 esquina com Av. E, das 9 às 12h.

Ainda na área da saúde, a população poderá realizar aferição de pressão arterial e teste de glicemia com os profissionais Universidade de Fortaleza, além de participar da triagem e rastreamento do Glaucoma com a Sociedade Cearense de Oftalmologia (SCO). Além disso, o hipnoterapeuta Sérgio Lima explicará os benefícios da prática para a saúde.

Para o produtor do evento, Júlio Costa, “a ação é muito importante para levar o serviço gratuito à comunidade. Uma pessoa que precisa de um exame de glicemia, por exemplo, não precisa ficar esperando em posto de saúde. Pode ir direto na Caravana”. O produtor ainda acrescenta que haverá sorteio de óculos de grau e consultas gratuitas para a comunidade.

Programação

Dentre as outras atividades promovida pela Caravana estão atendimento jurídico pelo Escritório de Práticas Jurídicas da Unifor; Atendimento em Ouvidoria e Acesso à informações com a Controladoria e Ouvidoria do Estado, balcão de reclamação com o Procon Itinerante, além de cortes de cabelo.

Na parte do entretenimento, o apresentador da TV Diário, Silvino Neves, comandará uma atração musical com seus convidados e o professor Netinho ministrará aulão de dança. Também haverá apresentação da Turminha Diário com todos personagens. A Cagece animará a criançada com seu Teatro de Bonecos e haverá também brinquedos infantis (Pula Pula) e distribuição gratuita de pipoca e picolé para as crianças.

A Caravana da TV Diário tem o patrocínio da Assembleia Legislativa do Ceará e o apoio do Governo do Estado do Ceará e da Prefeitura de Fortaleza.

Serviço

Caravana da TV Diário

Sábado, 14 de dezembro

Praça UV4

Rua 218, nº 47, esquina com Avenida E, das 9 às 12h.