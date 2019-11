Candidatos do Enem chegam até 5 horas e meia antes da prova e contam com apoio da família

Os primeiros candidatos a chegar aos locais de prova do Enem 2019 em Fortaleza apostam em chegar antes e com calma, arriscam o tema de redação e contam com o apoio de familiares até os os últimos momentos antes do teste. Neste domingo (3), 294.994 pessoas devem fazer as provas da primeira fase em 119 municípios cearenses.

Pedro Victor Santos chegou por volta das 8h Foto: Felipe Mesquita

Pedro Victor Santos, 17, foi o primeiro a chegar à Unifor para a prova. Por volta de 8h, cinco hora e meia antes de começar a prova, ele já estava no local. "É a primeira vez que vou fazer o Enem e eu fiquei com medo de chegar atrasado. A gente fica empolgado também", relata.

A estudante da rede pública, Tácia Vitória, 17 anos, vai prestar Enem pela primeira vez e foi ao local de prova acompanhada pela mãe. "Tenho medo de não saber o tema, como abordar, qual tema vai ser, queria que fosse sobre gravidez na adolescência. Me preparei bastante", acrescentou.



Portões fecham às 13h



Os portões nos locais de provas foram abertos ao meio-dia e devem fechar às 13h.





Letícia Brito, 17 anos, foi acompanhada dos pais e irmão, e disse ao Diário do Nordeste que a expectativa está muito grande, mas também que estava muito nervosa e ansiosa. "A expectativa está muito grande, estou nervosa, ansiosa também. Eu estudei mais o tema para gravidez na adolescência que foi um tema que eles abordaram bastante e também assuntos mais em escola tipo bullying, foi o que eu estudei mais", disse.

Grávida de 9 meses, estudante Maria Alves faz provas do Enem neste domingo (3) Foto: Felipe Mesquita

Grávida de 9 meses

A estudante Maria Alves,19 anos, grávida de 9 meses foi prestar o concurso na Universidade de Fortaleza acompanhada do marido. "No início eu comecei a estudar bastante, mas quando descobri que estava grávida veio muita coisa e ai acabei deixando um pouco. Vai ser bem cansativo, mas espero tirar uma boa nota", disse Maria.





Primeiro dia de provas



No primeiro dia de prova, serão aplicadas as provas de Linguagens, Códigos e suas Tecnologias, Ciências Humanas e suas Tecnologias e a Redação Dissertativa Argumentativa.

No Ceará, a maioria dos candidatos são mulheres, com 164.199 (55,7%) registros, têm de 21 a 30 anos (22,3%) e já concluiu o ensino médio (45,6%). O exame, principal forma de ingresso no ensino superior em universidades públicas e privadas, apresentou uma redução de 10,48% no número de inscrições neste ano, frente aos 329.406 registros no estado, em 2018.