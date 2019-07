Campanha promove testes de Hepatite C no Centro de Fortaleza

A Campanha da Hepatite Zero 2019, realizada pelo Rotary Grupo de Ação para Erradicação da Hepatite - RAG, acontece em todo o País até domingo (28), das 10h às 17h. Em Fortaleza, a testagem gratuita está disponível na Rua Clarindo de Queiroz, 1745, Centro.

A Campanha de alcance mundial tem como objetivo promover a erradicação da doença. Por isso disponibiliza gratuitamente os testes de Hepatite C. O projeto é promovido pelo Rotary Club, em parceria com o Hospital de Clínicas da Universidade Federal do Triângulo Mineiro (HC-UFTM) e com a Associação Brasileira de Portadores de Hepatite (ABPH).

Conforme a Sociedade Brasileira de Hepatologia (SBH), o grupo de risco em relação à Hepatite C é composto por doentes renais em hemodiálise, pessoas com o vírus HIV, indivíduos que já fizeram uso de drogas injetáveis ou cocaína inalada, pessoas com múltiplos parceiros sexuais, entre outros.



De acordo com o Ministério da Saúde, setecentas mil pessoas são portadoras de hepatites virais no Brasil. Silenciosa, a hepatite C é o tipo que mais acomete os brasileiros: são 11,9 casos para cada 100 mil habitantes.

Serviço

Campanha da Hepatite Zero 2019

Data: até dia 28 de julho de 2019

Horário: das 10 às 17 horas

Local em Fortaleza: Rua Clarindo de Queiroz, 1745 , Centro

Mais informações da campanha: www.facebook.com/hepatitezero

Lista completa dos locais das testagens: hepatitiszeroweek.com/pt-br