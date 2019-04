Campanha de vacinação contra a gripe começa nesta quarta; veja onde se vacinar em Fortaleza

A campanha de vacinação contra a gripe começou nesta quarta-feira (10) em todo o estado. Na Capital, os grupos prioritários de gestantes e crianças de 6 meses até seis anos incompletos podem se vacinar em um dos 113 postos de Fortaleza. Durante os três próximos sábados a vacina estará disponível em 13 unidades ao longo do dia.

A procura pela vacina nas primeiras horas da campanha no Posto de Saúde Frei Tito, no bairro Caça e Pesca, foi grande, mas algumas gestantes ainda não sabiam que estavam no grupo prioritário de vacina. É o caso da dona de casa Milena Sousa de Castro que foi ao posto para fazer um exame e descobriu que poderia se vacinar nesta quarta. Milena aproveitou para se prevenir e decidiu também levar o filho de 2 anos para vacinar ainda neste 1º dia de vacinação.

A pequena Ana Ester, de 1 ano e 2 meses, também foi vacinada na manhã desta quarta-feira (10). A mãe da criança, Lídia Nogueira, disse que não abre mão da saúde da filha. "Nessa época de viroses é ainda mais importante vacinar as crianças”, acrescentou.

De acordo com a coordenadora de Imunização da Campanha do Município, Vanessa Soldatelli, a partir do dia 22 todos os outros grupos poderão receber a vacina.

A coordenadora também explicou que antes do dia D da vacina 13 postos vão atender os grupos para a campanha nos próximos três sábados (13, 20 e 27)

Confira lista dos 113 postos em Fortaleza