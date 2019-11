Campanha contra sarampo tem "Dia D" de vacinação em Fortaleza

A segunda etapa da vacinação contra o sarampo vai realizar o "Dia D" da campanha nos 113 postos de saúde de Fortaleza, neste sábado (30). O público alvo, nessa etapa, são os jovens de 20 a 29 anos, não tenham tomado duas doses da vacina ou que estão com o esquema incompleto.

A Campanha Nacional tem o objetivo de proteger a população do sarampo e evitar a doença. Altas coberturas vacinais diminuem as chances de propagação do vírus, beneficiando os indivíduos e todos com quem tiverem contato.

“As pessoas dentro dessa faixa etária indicada devem procurar o posto de saúde mais próximo com cartão de vacina. Caso só tenha apenas uma dose, vai precisar tomar a segunda e, se por ventura, não tiver nenhuma dose, iremos começar o esquema vacinal com duas doses, com intervalo de 30 dias”, explica a coordenadora de Imunização de Fortaleza, Vanessa Soldatelli.