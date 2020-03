Caminhão derrama óleo na Av. Washington Soares e provoca derrapagem de veículos na pista

Um caminhão derramou óleo na Avenida Washington Soares, em Fortaleza, deixando a pista escorregadia e provocando a derrapagem de veículos, nesta terça-feira (31). A Polícia Rodoviária Estadual (PRE) esteve no local. Pelo menos dois motociclistas sofreram acidentes devido ao problema.

Motoristas que passavam pela avenida gravaram vídeos mostrando a situação. Com as imagens é possível ver uma moto presa embaixo de um carro, após ter derrapado e no mesmo vídeo mostra o momento em que um motociclista cai na pista e é atingido por um carro. Não há informações sobre o estado de saúde dos envolvidos no acidente.

Uma equipe do Corpo de Bombeiros também foi acionada para o local. Segundo a corporação, a chuva durante a tarde desta terça ajudou a amenizar o problema na pista e não foram registradas outras ocorrências de acidente no local.